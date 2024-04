POL-UL: (UL) Ulm - Am späten Samstagabend eskalliert in der Ulmer Innenstadt eine versuchte Drogenbeschaffung.

Ulm (ots) - Am Samstagnachmittag wurden kurz nach 14.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Gebäudebrand in der Munderkinger Innenstadt entsandt. Zu diesem Zeitpunkt stand eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße nahezu in Vollbrand. Nach rund einer ...

mehr