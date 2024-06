Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Müllentsorgung

Rinteln (ots)

(ne) Die Polizei Rinteln musste sich am Samstag, 15.06.2024 mit zwei illegalen Müllablagerungen beschäftigen. In der Feldmark im Bereich des Saak`schen Weges/Westumgehung in Rinteln wurden durch Unbekannte zwei Matratzen entsorgt.

Weiterhin wurde diverser Hausmüll wie Stühle, Lampen etc. in einer Metallkiste auf Baumstämmen im Waldstück gegenüber des Waldparkplatzes an der Osterburgstraße/ K 71 in Deckbergen abgelagert.

Hinweise auf die Verursachenden bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

