Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eigentümer gesucht

Kapsweyer (ots)

Am Montag, 19.02.24, gegen 17:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Kapsweyer, ein herrenloses Mountainbike, Marke Cube, Farbe schwarz, mit Shimano-Schaltung, aufgefunden und in Verwahrung genommen. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

