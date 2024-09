Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rollerdiebe gestört

Andernach (ots)

Am 16.09.2024, gegen 23:20 Uhr, wurde die Ortslage Bassenheim durch eine Streife der PI Andernach bestreift. Als diese den Bereich der Karmelenberghalle befuhren, flüchteten zwei Männliche Personen beim Erblicken des Streifenwagens über einen Fußweg von der Karmeelenberghalle in Richtung Jahnstraße. Sie hinterließen einen Roller, der vor mehreren Tagen in Mülheim-Kärlich entwendet wurde. Im Rahmen der Fahndung wurde durch Anwohner in der Jahnstraße, mitgeteilt, dass man auf der Kamera des Anwesens beobachtete, wie eine männliche Person über einen Zaun in die Gärten der Straße Altengärtenweg flüchtete. Einer der flüchtigen Personen trug ein helles Oberteil und der andere war mit einem Roller unterwegs und trug dunkele Kleidung. Die Polizei Andernach bittet daher, dass Bürger aus Bassenheim, die in der Nacht verdächtige Aufnahmen in ihren Privatkameras festgestellt haben, sich bei der Polizei in Andernach melden. Die Telefonnummer der Polizei Andernach lautet 02632 - 9210.

