DPolG Bayern

Terminhinweis: "Ausgelaugt" - Mitarbeiter im öffentlichen Dienst mahnen durch Warnstreiks Verbesserungen beim Gehalt an

München (ots)

Die Einkommensrunde 2023 für den öffentlichen Dienst läuft. Die Arbeitnehmervertreter fordern in den Tarifverhandlungen 10,5%, mindestens aber 500,- Euro, mehr Lohn. Der Deutsche Beamtenbund und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern substantielle Verbesserungen für die mehr als eine Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, finden am 29. November in Nürnberg und am 4. Dezember in München jeweils Warnstreiks statt.

Nürnberg

Wann: 29.11.2023 ab 11 Uhr Wo: Demo-Zug startet am Willy-Brandt-Platz, Kundgebung ab ca. 12 Uhr Lorenzer Platz. Wer: als Interview-Partner stehen der Landesvorsitzende der DPolG Bayern, Jürgen Köhnlein, die Vorsitzende der DPolG-Tarifkommission, Carolin Klinger und der Vorsitzende des Bayerischen Beamtenbundes, Rainer Nachtigall, zur Verfügung

München

Wann: 04.12.2023 11 bis ca. 13 Uhr Wo: Odeonsplatz vor der Feldherrenhalle. Wer: als Interview-Partner stehen der Landesvorsitzende der DPolG Bayern, Jürgen Köhnlein, die Vorsitzende der DPolG-Tarifkommission, Carolin Klinger und der Vorsitzende des Bayerischen Beamtenbundes, Rainer Nachtigall, zur Verfügung

