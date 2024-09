Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Plaidt, Friedhofstraße: Verkehrsunfallflucht

Andernach (ots)

Am 15.09.2024, zwischen 03:00 und 04:00 Uhr, kam es in der Friedhofstraße in Plaidt zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, eines blauen Fahrzeugs, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen den dortigen Stromverteilerkasten gestoßen sein. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Stromverteilerkasten wurde nicht unerheblich beschädigt. Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach, unter der 02632- 9210.

