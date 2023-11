Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schockanrufer erbeutet Geld als vermeintliche Kaution

30. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.11.2023 - Büchen

In Angst und Schrecken versetzten Betrüger eine 83-jährige Frau aus Büchen.

Am Mittwochvormittag erhielt die Seniorin einen Anruf von einer angeblichen Polizeibehörde. In dem Telefonat teilte man ihr mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und der Unfallbeteiligte ums Leben gekommen sei. Auch eine weinende Frau, die sich als Tochter der Geschädigten ausgab, übernahm kurz die telefonische Gesprächsführung und bestätigte das beschriebene Unfallszenario. Um eine bevorstehende Haft abzuwenden, sei nun die Zahlung einer Kaution nötig.

Im Laufe des Tages gingen weitere Telefonate bei der Seniorin ein, angebliche Staatsanwälte, Mitarbeiter eines Amtsgerichtes etc. Mit der unter Schock stehenden Frau wurde dann eine persönliche Übergabe der Kaution an eine Botin vereinbart.

Gegen 14.30 Uhr erschien diese bei der Seniorin. Ihr wurde das Bargeld, in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages, übergeben. Die "Abholerin" wurde beschrieben als weiblich, ca. 60 Jahre alt und älter, ca. 150 cm - 160 cm groß. Sie war dunkel gekleidet und trug ihr Kopftuch und einen Schal sehr gesichtsbedeckend. Die Frau sprach akzentfrei Deutsch und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Wenig später telefonierte die Geschädigte mit ihrer Tochter, wobei der Schwindel aufflog.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat gegen 14.30 Uhr in Bahnhofsnähe, in einer kleinen Stichstraße zur Lauenburger Straße die beschriebene Person wahrgenommen oder kann sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben? Nach derzeitigen Erkenntnissen sind am Mittwoch in Büchen weitere Schockanrufe bei verschiedenen Bürgern eingegangen. Sollten Sie dazu weitere Hinweise geben können, angezeigte Telefonnummern oder ähnliches notiert haben, teilen Sie auch dies bitte den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 mit.

