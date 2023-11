POL-RZ: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 27. November 2023 | Kreis Stormarn - 24.11.2023 - Ahrensburg Am vergangenen Wochenende ist es in Ahrensburg zu mehreren Einbrüchen gekommen. Gleich in zwei Einfamilienhäuser in der Straße "Gronepark" drangen Unbekannte am Freitagabend (24.11.2023) ein. So gelangten die Täter über gewaltsam geöffnete Fenster in die Objekte und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Auch in den Straßen ...

