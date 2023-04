Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne: Fahrzeugscheiben an mehreren Autos zerschlagen

Polizei Unnna (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag an mindestens acht Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Die Tatorte liegen am Becklohhof und der Selmer Str. in Werne. Wer Hinweise zu dem Täter oder die Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02389/921-3420 oder 02389/921-0.

