POL-EL: Haren - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots) - Am Samstag gegen 12.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einer rose-goldenen Mercedes C-Klasse in der Grasdorfer Straße rückwärts in eine Parklücke und touchierte dabei einen dort abgestellten blauen Audi A3. Anschließend fuhr der Verursacher davon ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1500 Euro geschätzt wird. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

mehr