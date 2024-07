Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn, Lkr. Rottweil) Thuja-Hecke durch Funkenflug beim heißen Unkrautvernichten in Brand geraten

Schramberg-Tennenbronn, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen einer in Brand geratenen Thuja-Hecke ist es am Dienstagabend, kurz vor 19.30 Uhr, in der Friedhofstraße gekommen. Ein 57-jähriger Anwohner der Friedhofstraße war mit dem "heißen" entfernen von Unkraut beschäftigt, als durch dabei entstandenen Funkenflug die Hecke des Nachbargrundstückes in Brand geriet. Die mit mehreren Fahrzeugen eintreffenden Feuerwehrabteilungen Tennenbronn und Schramberg brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Eine mit der Feuerwehr eintreffende Rettungswagenbesatzung untersuchte vorsorglich die anwesenden Anwohner wegen möglicherweise eingeatmeten Rauches. Verletzt wurde jedoch niemand. Der an der Thuja-Hecke entstandene Schaden steht noch nicht fest.

