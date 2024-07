Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Zwei geparkte Autos in der Lauterbacher Straße gestreift - 10.000 Euro Schaden

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Auf der Fahrt von Schramberg in Richtung Lauterbach ist ein 34-jähriger Fahrer eines BMWs am Dienstagabend, gegen 20.20 Uhr, in der Lauterbacher Straße zu weit nach rechts gekommen und hat zwei geparkte Autos gestreift. Durch den Unfall entstand am BMW rund 5000 Euro Schaden. Die beiden geparkten Autos, ein Opel Corsa und ein Citroen, wurden mit je 2500 Euro beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten BMWs.

