POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Gegen geparktes Auto gefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Stockach, Lkr. Konstanz (ots) - Die Polizei sucht nach dem 36-jährigen Marko S. Dieser verließ am 07.07.2024, gegen 10:00 Uhr, seine Wohnung in Stockach und kehrte bisher nicht zurück. Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tuttlingen ergaben, dass sich der Vermisste zuletzt in Konstanz aufhielt. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Marko S. ist 175-180 cm groß, hat eine ...

