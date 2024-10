Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Quad ohne Bremsen (01.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ist es auf der Neckarstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem Quad in Richtung Dürrheimer Straße. Dabei bemerkte er das wegen eines technischen Defekt seine Bremsen nicht funktionierten. Um einen Zusammenstoß mit einem vorrausfahrenden Auto zu vermeiden, lenkte er nach rechts um kam so von der Straße ab. Dort stieß er mit einer Bushaltestelle zusammen und verletzte sich leicht. Es wurden dabei keine Personen gefährdet. Dem Fahrer blieb es erspart in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell