POL-MFR: (1265) Fahrraddieb festgenommen

Heilsbronn (ots) - In den Donnerstagmorgenstunden (02.11.2023) kam es auf der Staatsstraße 2410 zwischen Heilsbronn und der A6 (Anschlussstelle Neuendettelsau) im Landkreis Ansbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin verstarb noch an der Unfallstelle. Gegen 07:10 Uhr befuhr eine 53-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2410 in Richtung A6. Aus bislang ungeklärter Ursache ...

