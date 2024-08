Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Eine Frau (75) ist am Dienstagmorgen Opfer einer Raubstraftat geworden. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 9.15 Uhr war die Bad Oeynhausenerin zu Fuß vom Parkhaus Sültebusch kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. In der dortigen Unterführung näherte sich ihr den Angaben nach von hinten eine männliche Person. Der Unbekannte griff nach der Handtasche der Seniorin und riss daran. Die jedoch ließ ihre Handtasche nicht los und kam in Folge der Rangelei zu Fall. Der Kriminelle ließ nicht von seinem Opfer ab und zog weiterhin an der Handtasche. Beim Versuch dies zu verhindern, zog sich die Frau Blessuren zu. Nachdem der Täter ein Smartphone erbeutete, flüchtete er in Richtung Innenstadt.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und alarmierte über den Notruf sofort die Polizei. Bis zum Eintreffen der Rettungswagenbesatzung kümmerte sich die Anruferin um die Leichtverletzte. Währenddessen nahm ein weiterer Augenzeuge die fußläufige Verfolgung des Räubers auf, der zunächst nach rechts in die Elisabethstraße davonlief. Als er im weiteren Verlauf nach links in Richtung Herforder Straße abbog, verlor der Verfolger ihn aus den Augen.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters. Der Unbekannte konnte in einem geschätzten Alter von 25 bis 30 Jahren, zwischen 175 und 180 cm groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Der Gesuchte soll dunkleren Hauttyps sein, schwarze kurze lockige Haare sowie einen Dreitagebart getragen haben. Bekleidet war er mit einem dunklen Poloshirt und einer langen weißen Hose.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen können. Hinweise werden unter Telefon (0571) 8866-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell