Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Pkws aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Am Wochenende ist es zu mehreren Autoaufbrüchen in Bad Oeynhausen gekommen.

In der Nacht zu Samstag waren drei in einer Tiefgarage stehende Autos - ein Mercedes, ein VW und ein Skoda - an der Viktoriastraße betroffen. Alle Fahrzeuge waren erheblich beschädigt worden und wiesen entglaste Scheiben auf. Während aus dem Mercedes unter anderem eine Brille, ein Tennisschläger sowie Schuhe gestohlen wurden, fehlten aus dem VW zwei Golfschläger. Außerdem wurden bei einem auf einem Parkplatz in der Brahmstraße stehenden VW die Scheiben eingeschlagen. Entwendet wurde offenbar nichts. Gleiches galt für einen Audi, der sich auf dem Parkplatz des Sielbades befunden hatte sowie einen BMW. Der hatte sich in der gleichen Nacht auf dem Parkplatz am Werre Park befunden.

Hinzu kamen in der Nacht zu Sonntag Autoaufbrüche in der Wielandstraße - hier ging man einen Skoda an - und im Alten Rehmer Weg, wo Musikequipment aus einem Ford gestohlen wurde.

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden die Beamten am frühen Samstagmorgen auf eine im Gebäude des Nordbhahnhofs randalierende Person aufmerksam gemacht, die zuvor das Mobiltelefon einer Frau beschädigt hatte. Bei der Überprüfung des 16-Jährigen sowie seines gleichaltrigen Begleiters ergaben sich den Beamten Hinweise auf einen mutmaßlichen Tatverdacht an den geschilderten Autoaufbrüchen in den vorherigen Nachtstunden. Neben mutmaßlichem Diebesgut wurde dabei auch unter anderem ein offenbar gestohlenes Fahrrad aufgefunden. Im Rahmen des Einsatzes zeigte sich einer der jugendlichen Bad Oeynhausener den Polizisten gegenüber aggressiv und leistete Widerstand.

Die beiden 16-Jährigen wurden auf die örtliche Polizeiwache gebracht, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsbereichtigte übergeben wurden. Infolgedessen fertigten die Polizisten unter anderem Anzeigen wegen Widerstand, Beleidigung, Sachbeschädigung sowie Diebstahl. Die Prüfung von Tatzusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise zu den oben beschriebenen Autoaufbrüchen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell