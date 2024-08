POL-MI: 13-Jähriger durch Schlag verletzt

Minden (ots) - (SN) Die Suche nach dem vermissten Mädchen aus Minden ist beendet. So kehrte die 12-Jährige am frühen Freitagabend offenbar wohlbehalten zu ihrer Jugendeinrichtung zurück, nachdem sie diese am Mittwochmittag verlassen hatte. Wo sich die Mindenerin zwischenzeitlich aufhielt, ist gegenwärtig noch unklar. Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke ...

