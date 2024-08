Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisstensuche nach Mädchen (12) beendet

Minden (ots)

(SN) Die Suche nach dem vermissten Mädchen aus Minden ist beendet.

So kehrte die 12-Jährige am frühen Freitagabend offenbar wohlbehalten zu ihrer Jugendeinrichtung zurück, nachdem sie diese am Mittwochmittag verlassen hatte.

Wo sich die Mindenerin zwischenzeitlich aufhielt, ist gegenwärtig noch unklar.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell