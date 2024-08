POL-MI: Auto kracht auf Kanzlers Weide gegen Betonpoller

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Seit Mittwoch, dem 14. August wird ein Mädchen aus Minden vermisst. Den Erkenntnissen nach wurde die 12-jährige Tarya-Sophie S. letztmalig am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr im Bereich einer Jugendeinrichtung an der Straße "Clus" gesehen. Infolgedessen erstattete eine Mitarbeiterin der Einrichtung Vermisstenanzeige bei der Polizei. Da die bisherigen Ermittlungen an den bekannten ...

mehr