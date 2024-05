Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 6. Juni (Foto)

Lingen (ots)

Am 6. Juni ist es wieder so weit: ab 17.00 Uhr findet der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizei und Verkehrswacht Lingen statt. Treffpunkt ist der Parkplatz der Firma Dralon an der Straße Laxter Esch 75 in Lingen. Diesmal stellt sich das Motorradzentrum Helming & Sohn aus Lohne vor. Neben der Vorstellung neuer Motorradmodelle geht es in einem Vortrag um neue Technologien aus dem Themenbereich Unterstützungssysteme und E-Mobilität. Wer in Sachen Motorradfahrerstammtisch immer auf dem Laufenden sein möchte, für den hat die Verkehrswacht Lingen eine neue Broadcast-WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen. Die Verkehrswacht möchte dort gerne interessante Beiträge rund um das Motorrad platzieren (z.B. Veranstaltungen rund um das Motorrad, Aktionstage pp.) Interessierte können durch Scannen des QR-Codes Mitglied in dieser Gruppe werden. Die Mitgliedschaft ist anonym. Telefonnummern werden nicht angezeigt. Kommentare zu den Beiträgen sind nur in Form verschiedene Emojis möglich.

