Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Mann nach Brand verstorben

Geeste (ots)

Am 21. Mai wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Ölwerkstraße in Geeste alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Brand in einer Halle eines Trocknungswerkes. Ein 34-jähriger Mitarbeiter wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Bochum geflogen (wir berichteten). Der Mann erlag am heutigen Tag seinen schweren Verletzungen.

