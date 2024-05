POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Geeste (ots) - Am Sonntag, zwischen 15 und 16.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter das Dach eines an der Biener Straße in Geeste abgestellten schwarzen Audi. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de ...

mehr