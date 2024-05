Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mercedes beschädigt

Haren (ots)

Am Sonntag, zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Straße Am Tiergarten in Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten weißen Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 750 Euro zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Haren unter 05932- 72100 zu melden.

