POL-HRO: Polizei stellt Ladendiebe - Haftbefehl gegen 23-Jährigen erlassen

Rostock (ots) - Eine 73-jährige Radfahrerin ist am 09.04.2024 bei einem Verkehrsunfall in Rostock leicht verletzt worden. Gegen 10:00 Uhr am heutigen Dienstag befuhr die Radfahrerin den Radweg in der Warnowallee im Stadtteil Lütten Klein in Richtung Ostseeallee. Der 33-jährige Fahrer eines seitlich zum Radweg abgestellten Ford Transit übersah die Radfahrerin als er seine Fahrzeugtür öffnete. Dabei kollidierte die ...

mehr