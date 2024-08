POL-MI: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Am Wochenende ist es zu mehreren Autoaufbrüchen in Bad Oeynhausen gekommen. In der Nacht zu Samstag waren drei in einer Tiefgarage stehende Autos - ein Mercedes, ein VW und ein Skoda - an der Viktoriastraße betroffen. Alle Fahrzeuge waren erheblich beschädigt worden und wiesen entglaste Scheiben auf. Während aus dem Mercedes unter anderem eine Brille, ein Tennisschläger sowie Schuhe gestohlen wurden, fehlten aus dem VW zwei Golfschläger. ...

