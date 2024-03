Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 83-jähriger Mann nach Explosion in Einfamilienhaus verstorben

Northeim (ots)

37586 Dassel/ OT Lüthorst, Kalter Strauch, Donnerstag, 28.03.2024, 08.49 Uhr

LÜTHORST (mil)

Anwohner meldeten am Donnerstagmorgen in der Straße "Kalter Strauch" in Dassel/ Ortsteil Lüthorst, eine Explosion aus einem benachbarten Einfamilienhaus. Durch die Explosion zerbrachen Fenster des Hauses und das Haus geriet in Vollbrand. Der alleinige 83-jährige Hausbewohner erlag innerhalb des Wohnhauses seinen schweren Verletzungen.

Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Amelsen, Dassel, Hunnesrück, Lüthorst und Markoldendorf konnten den Brand vollständig löschen. Darüber hinaus waren das THW sowie mehrere Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe vor Ort eingesetzt.

Wie es zu der Explosion kam, ist bislang unbekannt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf etwa 150.000,00 - 175.000,00 Euro.

