Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Heiligenbronn/ Lkr. Rottweil) Einbruch in das Kloster "Heiligenbronn" (03.10.2024)

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Büro im Kloster "Heiligenbronn" eingebrochen. Der Täter gelangte gewaltsam während des Gottesdienstes in das verschlossene Büro. Dort erbeutete er anschließend aus zwei Geldbeuteln mehrere hundert Euro Bargeld. An der Tür entstand zudem ein Schaden in Höhe von ebenfalls mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Klosters beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

