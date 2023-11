Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Tankstelle in Bonner Südstadt - Täter flüchtet mit Bargeld - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am 18.11.2023, gegen 23:40 Uhr, kam es auf der Reuterstraße in der Bonner Südstadt zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betrat der Unbekannte den Verkaufsraum und forderte die Angestellte unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Unbekannte erbeutete so mehrere hundert Euro und flüchtete damit schließlich vom Ort des Geschehens. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 170cm

dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover helle Augen sprach mit Akzent

Nach der erfolgten Tatortaufnahme durch ein Team der Kriminalwache hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, oder Angaben zur Identität/zum Aufenthalt der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

