Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.RW/ Lkr. Rottweil) Streit um Parkplatz eskaliert (03.10.2024)

Zimmern o.RW (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Flözlinger Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Personen verletzt worden sind. Aufgrund der Parkplatzsuche gerieten die beiden Männer im Alter von 54 und 59 Jahren aneinander. Der Disput eskalierte. Es kam zu einer Rangelei und gegenseitigen Beleidigungen, in deren Folge die Männer auf den Boden stürzten und sich leicht verletzten. Hierbei zerriss das T-Shirt des 59-Jährigen. Die getragene Brille des 54 Jahre alten Mannes ging zu Bruch. Die Polizei in Rottweil ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die beiden Männer.

