Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Sedanstraße, Montag, 19.02.2024, 21.10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Mann verhält sich aggressiv.

Am Montag kontrollierte die Polizei Northeim einen Fahrzeugführer eines Pkw Toyota, welcher vorher die Sedanstraße in Richtung Göttinger Straße in Northeim befuhr.

Als die Polizeibeamten zum vorher entgegenkommenden Pkw in der Straße "Wolfshof" kamen, kam ihnen der Fahrzeugführer zu Fuß entgegen. Da der Mann keinen Ausweis oder Führerschein dabeihatte, gab der Mann seine Personalien mündlich an und wollte seine Fahrerlaubnis am späteren Abend in der Northeimer Dienststelle vorzeigen.

Während des Gesprächs bemerkten die Polizeibeamten neurologische Auffälligkeiten, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können. Bei freiwillig durchgeführten körperlichen Tests erhärtete sich der Verdacht. Als der Mann als Betroffener einer Ordnungswidrigkeit belehrt wurde, wurde der Mann verbal aggressiv und gab an nicht gefahren zu sein.

Aufgrund der Stimmung wurde eine zweite Besatzung zum Kontrollort hinzugezogen. Ein Beamter erkannte den Mann, wodurch bekannt wurde, dass der Mann vorher falsche Personalien angegeben hatte.

Aufgrund des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschenden Mitteln, wurde der 34-jährige Northeimer zur Dienststelle gebracht, um dort eine Blutprobenentnahme durchzuführen und die Personalien zu verifizieren. Dabei konnte zudem ermittelt werden, dass der 34-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Deshalb wurde zudem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell