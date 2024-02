POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT VOLPRIEHAUSEN (BOLLERTSTRASSE), Freitag, der 16.02.2024, 06:55 Uhr. Ein 18 und ein 43 jähriger PKW Fahrer, beide aus einem Uslarer Ortsteil, befuhren die Bollertstraße. Als der 43 jährige verkehrsbedingt an einem Zebrastreifen hielt, übersah dies der 18 jährige und fuhr dem 43 jährigen auf. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

