Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR, (go), ERNST-REUTER-STRASSE, (ZWEIRADHANDEL) Samstag, der 17.02.2024, 03:02 Uhr. Bisher unbekannte Täter zerstörten die Fensterscheibe eines Fahrradhandels und entwendeten 10 Fahrräder (Pedelecs). Durch einen Zeugenhinweis konnten die Fahrräder noch am selben Tag in der Nähe des Tatortes sichergestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 53.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

