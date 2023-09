Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit geklauten E-Scooter und Betäubungsmittel unterwegs

Neuwied (ots)

Neuwied Im Rahmen der Streife fiel am 04.09.2023 gegen 20:27 Uhr eine weibliche Person auf einem E-Scooter auf, welcher ohne Versicherungskennzeichen geführt wurde. In der anschließenden Kontrolle gab die 25jährige Beschuldigte an, dass sie den E-Scooter von einem Kumpel geschenkt bekommen habe und ihn bald zulassen wollte. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung konnte in der Handtasche der Beschuldigten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die FIN des E-Scooters war mit einem Aufkleber überdeckt. Als dieser durch die Beamten entfernt wurde, konnte festgestellt werden, dass die FIN bis zur Unkenntlichkeit zerkratzt wurde. Zu dem Freund konnte sie keine weiteren Angaben machen.

