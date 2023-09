Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 05.09.2023 - Aufbruch eines Zigarettenautomaten an der B 8

Gieleroth (ots)

Am 04.09.2023 wurde durch Beamte der Polizei Altenkirchen eine Anzeige zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der B 8 in Höhe der Ortslage Gieleroth aufgenommen. Eine unbekannte Täterschaft flexte den Automaten auf und entwendete anschließend den gesamten Inhalt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

