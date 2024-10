Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Windegg/ Lkr. Konstanz) Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 14 (02.10.2024)

Stockach-Windegg (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 14 zwischen Windegg und Schweingruben zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen schwere Verletzungen davontrugen. Ein 72-jähriger Fahrer eines Ford Kuga war gegen 18.45 Uhr auf der B 14 von Tuttlingen herkommend in Richtung Stockach unterwegs und bog an der Einmündung zur Kreisstraße 6111 ("Vordere Schweingruben") nach links ab. Hierbei kollidierte er mit einem auf der B 14 entgegenkommenden Toyota Aygo einer 21-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzten sich die beiden Autofahrenden sowie eine ebenfalls 21 Jahre junge Mitfahrerin im Toyota schwer. Rettungswagen brachten die Verletzten zur medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten Autos. Am Ford entstand nach Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Höhe des am Toyota entstandenen Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell