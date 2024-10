Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalzusammenstoß in S-Kurve

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Zu schnell fuhr am Dienstagnachmittag ein 83-Jähriger mit seinem Pkw um die Kurve. Der Mann fuhr mit seinem Honda auf der Bundesstraße von Jena in Richtung Eisenberg. Vor der Ortschaft Bürgel befindet sich ein scharfer S-Kurvenbereich, der zum Teil mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h geregelt ist. In der Rechtskurve kam der Mann auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem Seat. Durch den Aufprall erlitten die beiden Insassen im Seat leichte Verletzungen, die später in einem Krankenhaus behandelt worden sind. Für die Unfallaufnahme durch die Polizei sowie der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Pkw musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz, die ausgelaufene Flüssigkeiten gebunden hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell