POL-BOR: Raesfeld - Pkw absichtlich beschädigt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Schöttelkotter Damm; Tatzeit: 28.09.2024, zwischen 00.01 Uhr und 11.45 Uhr; Absichtlich zerstört haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gronau die Glasscheibe eines Unterstandes an einer Bushaltestelle. Zu der Tat kam es am Schöttelkotter Damm. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

