POL-BOR: Gronau - Gewalt gegen Bushaltestelle

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße; Tatzeit: 27.09.2024, zwischen 15.45 Uhr und 16.05 Uhr; Unbemerkt haben Diebe am Freitag in Gronau eine Geldbörse an sich gebracht. Zu der Tat kam es am Nachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Ochtruper Straße. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche samt Portemonnaie in ihren Einkaufswagen gestellt. Als die Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie ...

mehr