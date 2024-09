Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher stehlen Schmuck

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Brahmsstraße;

Tatzeit: 27.09.2024, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr;

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Wohnhaus in Gescher eingedrungen. Um in das Haus an der Brahmsstraße zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Terassentür zu schaffen gemacht. Die Einbrecher entwendeten Schmuck. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell