POL-BOR: Bocholt - Nach Kollision weitergefahren

Bocholt (ots) - Mutwillig haben Unbekannte in Bocholt mehrere geparkte Autos beschädigt. In der Nacht zum Samstag warf jemand ein Damenrad der Marke Gazelle am Europaplatz auf einen dort abgestellten Wagen. Am Samstagnachmittag zerkratzte ein Unbekannter ein Auto, das auf dem Sankt-Georg-Platz stand. In Bocholt-Mussum haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an einem Pkw den linken Außenspiegel abgeschlagen. Das ...

mehr