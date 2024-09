Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Kita eingedrungen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königstraße;

Tatzeit: zwischen 26.09.2024, 16.30 Uhr, und 27.09.2024, 07.15 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Kindertagesstätte in Gronau gelangt. Um in das Innere der Räume an der Königstraße zu kommen, hatten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen gemacht. Ob es zu einem Diebstahl aus der Einrichtung kam, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

