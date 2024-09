Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Biogasanlage

Heek (ots)

Tatort: Heek, Wext;

Tatzeit: 26.09.2024, zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Biogasanlage eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Heek. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Es gibt derzeit keine Hinweise einer Tatbeute. Auf Videoaufzeichnungen sind zwei Personen zu erkennen, die ihr Gesicht mit FFP2-Masken verdecken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell