POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher fährt weiter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße;

Unfallzeit: 25.09.2024, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr;

Einen grauen Audi angefahren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Der Pkw hatte am Mittwochabend zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr an der Königstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug im Bereich der Front linksseitig. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

