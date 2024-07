POL-VER: +Falsches Überholmanöver verursacht Unfall+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +In Wohnhaus eingebrochen+ Achim. In der Zeit von Sonntag 15.30 Uhr bis Montag 22.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Heuberg ein. Sie verschafften sich zunächst über ein Fenster Zugang in die Garage und gelangten von ...

mehr