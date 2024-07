Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 21.07.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

--------------------------------------------------------

Landkreis Verden

Mit Roller auf der Autobahn unterwegs. Langwedel. Eigentlich sollte es der 32-jährige Mann aus Verden besser wissen: Erst kaufte er sich einen Roller in Bremen und startete am Samstag abend auf direktem Weg in Richtung Heimat. Dabei vergessen hatte er scheinbar, dass sein Roller eine Versicherung und ein Kennzeichen braucht. Weder die Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h noch der fehlende Führerschein hielten ihn von seinem Vorhaben ab, auf die A27 zu fahren. Da er selbst feststellte, dass sein Tempo so gar nicht zu den anderen Verkehrsteilnehmern passte, entschied er sich auf dem Pannenstreifen weiter zu fahren. Eine Streife der Autobahnpolizei Langwedel konnte ihn schließlich sicher auf die Rastanlage Goldbach leiten. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Unfall verursacht und geflüchtet. Langewedel. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr touchierte der Fahrer eines Kleinwagens die Baustellenabsicherung an der Rastanlage Goldbach. Teile der Absicherung landeten hierbei auf der Fahrbahn. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04234-94590 zu melden.

Mit über 4 Promille unterwegs. Blender. Am Samstagmittag kontrollierte die Polizei Achim einen 54-jährigen Ford-Fahrer in Intschede. Dieser war zuvor anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere und gefährliche Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,4 Promille. Außerdem war der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 54jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Pkw geht in Flammen auf. Oyten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein Toyota in der Hauptstraße in Oyten in Brand, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Links und rechts daneben parkenden Pkw, jeweils ein Skoda, wurden durch die erhebliche Wärmeentwicklung ebenfalls stark beschädigt. Die Brandursache ist zum derzeitigen Zeitpunkt unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Sollten Anwohner oder Passanten Hinweise zum Brandgeschehen machen können, teilen Sie diese bitte unter 04202/ 9960 dem Polizeikommissariat in Achim mit.

------------------------------------------------------------------

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall mit Verletzten. Lilienthal. Am Samstagnachmittag kam es auf der K 9 in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 25jähriger Grasberger kam aus Richtung Osterholz-Scharmbeck und wollte mit seinem Renault Megane auf die K 11 in Fahrtrichtung Worpswede abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 63jährigen Opel Astra-Fahrer aus Osterholz-Scharmbeck. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 65jährige Beifahrerin des Opel Astra leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Dachstuhlbrand mit hohem Sachschaden. Schwanewede. Aus bislang unbekannten Gründen brannte am Samstagnachmittag zunächst eine Hecke eines Mehrparteienhauses in der Straße Auf der Flur in Schwanewede. Sofort eingeleitete Löschversuche der Anwohner misslangen. Das Feuer griff auf die angrenzende Gartenhütte sowie den Dachstuhl des Hauses über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, wobei das Dach teilweise abgedeckt werden musste. Das Mehrparteienhaus ist durch den Brand derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf rund 100 000 Euro geschätzt.

