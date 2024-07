POL-VER: Pressemitteilung vom 20.07.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung vom 20.07.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Gasaustritt im Baumarkt

Verden - Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Freitagabend nach Verden-Hönisch aus. Mitarbeiter eines Baumarktes hatten im Außenlager Gasaustritt aus mehreren Gasflaschen festgestellt, diesen Teil des Marktes umgehend geräumt und die Feuerwehr informiert. Vermutlich durch erhebliche Sonneneinstrahlung waren einige Flaschen überhitzt worden. Diese wurden separiert und gekühlt, so dass es zu keinen nennenswerten Schäden kam. Der Einsatz für die Feuerwehren aus Verden und Hönisch-Hutbergen dauerte bis in die Abendstunden an.

Ins Haus geschlichen - Zeugen gesucht

Verden-Walle - Im Laufe des Freitagnachmittages, zwischen 13 und 17 Uhr, schlich sich ein unbekannter Täter unbemerkt von der 84jährigen Bewohnerin in ein Wohnhaus in der Straße "Im Saal" in Verden-Walle. Vermutlich war die Haustür offen gelassen worden. Der oder die Unbekannte durchsuchte Taschen und Portemonnaies und konnte einen größeren Geldbetrag erbeuten. Zeugen, die eventuell verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 zu informieren.

Schuppenanbau abgebrannt

Thedinghausen - Am frühen Freitagnachmittag geriet in der Straße "Auf der Bünte" ein Schuppen in Brand. Aufmerksame Nachbarn warnten zunächst die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses und informierten dann die Feuerwehr. Etwa 70 Feuerwehrleute der Thedinghauser Wehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus dank der schnellen Alarmierung verhindern. Der Schuppen brannte aus, wobei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden sein dürfte. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Achim-Uphusen - Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Münster zwischen den Anschlussstellen Uphusen/Bremen-Mahndorf und Hemelingen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren leichtverletzten Personen. Die Pkw befuhren hintereinander den linken der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Münster, als der vorderste 44jährige Fahrer eines BMW aus Münster staubedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Die nachfolgenden Fahrer, eine 44jährige Bremerin mit einem VW Tiguan und ein 34jähriger Weyher mit einem Transporter, erkannten dies zu spät und fuhren nacheinander auf den BMW auf. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Vier von ihnen wurden mit Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Verletzte und hoher Sachschaden auf der A 1

Oyten - Am späten Freitagnachmittag kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Münster in Höhe der Anschlussstelle Oyten zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Diese befuhren hintereinander den mittleren der drei Fahrstreifen im Stop-Go-Verkehr. Ein 27jähriger Mustang-Fahrer aus Osnabrück erkannte die Verkehrsabläufe zu spät und fuhr auf die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf. Der nachfolgende 65jährige Fahrer eine Peugeot konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Sportwagen auf. Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 38.000 Euro.

Gefährliche Alkoholfahrt gestoppt

Achim - Am Freitag wurde der Polizei gegen 20:00 Uhr durch Zeugen ein Mercedes gemeldet, der in starken Schlangenlinien auf der BAB 27, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Achim-Nord in Richtung Walsrode unterwegs sein sollte. Der PKW sollte zeitweise mit 200 km/h gefahren werden und habe zudem mehrere Autofahrer genötigt und versucht, rechts zu überholen. Nachdem das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Langwedel gestoppt werden konnte, wurde bei dem 35jährigen Fahrzeugführer aus Quickborn eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme seines Führerscheines wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt.

Erheblich alkoholisiert am Steuer

Lilienthal - Am späten Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des PK Osterholz in der Worphauser Landstraße einen VW Taigo. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung bei dem 24jährigen Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Gegen den Fahranfänger wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

