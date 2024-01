POL-PDWIL: Unfallflucht auf dem Parkplatz "Altes Gymnasium"

Daun (ots) - Am Sonntag, 28.01.2024 fanden parallel zwei Versammlungslagen in der Dauner Innenstadt statt. Auf dem Marktplatz in Daun sammelten sich in der Spitze nach polizeilichen Schätzungen zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr mindestens 400 Menschen. Hier hatte der Kreisbauernverband des Vulkaneifelkreises zu einer Versammlung geladen. Thematisch ging es um die Themengebiete, welche aus den Medien bekannt sind. Auf der ...

mehr