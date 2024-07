Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Weiterfahrt gestoppt ++ Fahrer gesucht ++ Baustellendiebstähle ++ Unfall in der Huxfelder Straße ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Weiterfahrt gestoppt

Oyten/A1. Ein 42-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag nach einer Verkehrskontrolle von der Autobahnpolizei Langwedel aus dem Verkehr gezogen. Auf der A1 in Höhe Oyten und in Fahrtrichtung Hamburg stoppten die Beamten den Opel, in dem der 42-Jährige am Steuer saß. Der Mann hatte sich demnach versucht, mit einem falschen Führerschein auszuweisen. Zudem ergaben Vortests den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung noch aussteht. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Drogen eingeleitet.

Fahrer gesucht

Langwedel. Nach einem Sturz eines 75-jährigen Radfahrers sucht die Polizei den mutmaßlichen Verursacher. Am Dienstagvormittag fuhr der 75-Jährige demnach mit dem Rad den Memeler Weg aus Fahrtrichtung Sonnenbergsweg entlang. Ein entgegenkommender Fahrer eines weißen Transporters soll demzufolge so wenig Seitenabstand gehalten haben, dass der Radfahrer nach rechts auswich, an einem Gebüsch hängen blieb und stürzte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Baustellendiebstähle

Osterholz-Scharmbeck.Zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Straße "Am Osterholze" und stahlen Heizkreisverteiler, die sie zuvor demontierten. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Sachschaden wird mit einem vierstelligen Betrag beziffert.

In einem weiteren Fall brachen bislang unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagvormittag einen Baucontainer einer Baustelle im Bergkamp auf und stahlen u.a. Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Mögliche Zeugen der Diebstähle werden unter 04791/3070 um Hinweise auf Auffälligkeiten in der Umgebung gebeten.

Unfall in der Huxfelder Straße

Grasberg. Ein 66-Jähriger kam am Dienstagvormittag den ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Huxfelder Straße (K25) ab und prallte mit seinem Mercedes Sprinter gegen einen Straßenbaum. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung.

Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Die K25 wurde für die Arbeiten an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Unfallursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell