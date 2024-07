Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Werkzeuge aus Kapelle gestohlen ++ Unfall nach Reifenplatzer ++ Drei Personen nach Unfall leicht verletzt - Verursacher*in gesucht ++ Werkzeug von Baustelle gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz. (ots)

LANDKREIS VERDEN

Werkzeuge aus Kapelle gestohlen

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagvormittag und Montagmorgen gewaltsam in den Lagerraum der Friedhofskapelle in der Friedhofstraße und stahlen Werkzeuge. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute unerkannt. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Unfall nach Reifenplatzer

Langwedel/A27. An einem Sattelzug platzte am Montagmorgen in Höhe Langwedel in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Reifen während der Fahrt. Die Reifendecke wurde über die Fahrbahn geschleudert, sodass mindestens zwei folgende Pkw nicht mehr ausweichen konnten und beim Überfahren der Reifendecke beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt hat sich den Informationen zufolge glücklicherweise niemand.

Drei Personen nach Unfall leicht verletzt - Verursacher*in gesucht

Oyten/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 in Höhe Oyten zwischen vier Fahrzeugen verletzten sich den Informationen zufolge am Montagvormittag drei Personen leicht und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen wechselte ein*e bislang unbekannte*r Fahrer*in eines hellen größeren Fahrzeuges, möglicherweise, Wohnmobils in Fahrtrichtung Hamburg vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei den 61-jährigen Fahrer eines Mitsubishi, der sich bereits auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Als der 61-Jährige nach links auswich, geriet er gegen den VW einer 32-Jährigen. Diese verlor demzufolge daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Der 61-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW der 32-Jährigen auf, sodass diese über die Fahrbahn gegen den VW eines 26-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen geschleudert wurde.

Die drei Fahrer*innen wurden von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die drei beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Arbeiten an der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen über mehrere Stunden. Eine Vollsperrung wurde indes nur für 30 Minuten eingerichtet. Die Ermittlungen zum/zur flüchtigen Fahrer*in wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles, die Hinweise zum Ablauf oder dem verursachenden hellen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 04232/94590 zu melden.

Pkw übersehen

Oyten. Ein 66-jähriger Fahrer eines Ford übersah am Montagnachmittag offenbar einen 85-Jährigen in einem Mercedes, sodass es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L168, Ecke Schaphuser Straße kam. Der 66-Jährige wollte demnach von der Schaphuser Straße über die L168 weiter in die Lindheimer Straße fahren. Währenddessen war der 85-Jährige gerade auf der vorfahrtberechtigten L168 von Oyten in Richtung Bassen unterwegs. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich den ersten Informationen zufolge niemand. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Werkzeug von Baustelle gestohlen

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter stahlen von einer Baustelle im Bergkamp Werkzeug. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen brachen die Diebe den ersten Erkenntnissen zufolge in das Baubüro ein und nahmen ihre Beute an sich, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

